Samsun'da Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı

SAMSUN'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı' düzenlendi.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında organize edilen 'Bayrak ve Fener Alayı' yürüyüşü saat 19.19'da İlkadım ilçesindeki Uğur Mumcu Parkı'ndan başladı. Parkta toplanan vatandaşlar, ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla İstiklal Caddesi ve 19 Mayıs Bulvarı üzerinden devam ederek İstiklal Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sonunda İstiklal Meydanı'nda Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği Konseri düzenlendi. Yürüyüşe Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Gazi Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof.Dr. Fatma Aydın, protokol üyeleri, izciler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fener alayında konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Samsunluların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Milli mücadele ruhunu hep beraber paylaşıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise "İstiklal Caddesi üzerindeki 56'lar mevkisindeki çalışmaları arkadaşlarımız fener alayına hazırlamak için çok çalıştılar. Fener alayına da yetiştirmiş olduk. Bu akşam tüm Samsunlularla beraber güzel bir fener alayı oldu. Kardeş şehirlerimizden de misafirlerimiz var. 19 Mayıs'ı sadece şehirlerimizde kutlamıyoruz. Misafirlerimizin şehirlerinde de bu coşku hissediliyor. Tüm Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Haber: Gökhan İÇKİLLİ – Kamera: Berkay YILDIZ/ SAMSUN,