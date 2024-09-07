Samsun'da Bekçi ile Siyasetçi Arasında Arbede

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Samsun'da çarşı ve mahalle bekçileri ile MHP Atakum İlçe Teşkilat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı arasında yaşanan tartışmada başına metal cisimle vurulduğunu iddia eden kişi şikayetçi oldu. Bekçi ise kendisinin de şikayetçi olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAŞINDAN YARALANAN MHP'Lİ İSİM, BEKÇİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde devriye gezen bekçiler, saat 00.30 sıralarında, bir evden gelen gürültü ihbarı üzerine bölgeye gitti. Evin sahibi Afşin E. ile kendisini müziğin sesini kısması konusunda uyaran ekipler arasında arbede çıktı. Tarafların ayrılmasının ardından ekipler, Afşin E. hakkında idari işlem yapıp, bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra ekipler, aynı adresten gelen silahlı kavga ihbarına gitti. Burada yine ekipler ile Afşin E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede, başında kanama meydana gelen Afşin E., hastaneye kaldırıldı. Afşin E., başına dikiş atılmasının ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

"YERE DÜŞÜP BAYILDIM"

Afşin E., verdiği ifadede, "Evime gelen ilk bekçilere şakasına 'Benim gömleğimi kim alacak' dedim. Bekçilerden biri bana tepki gösterdi. 'Ayıp oluyor eşim çocuklarım yanımda' dedim. Kendisine 'Ben esnafım Atakum MHP ilçe teşkilatındayım, bizim devletimize yanlışımız olmaz' demem üzerine bana 'Kimsin lan sen' diyerek belinden metal bir şey çıkarıp, kafama vurdu. Yere düşerek bayıldım. Başıma yaklaşık 10 dikiş atılı. Kafama vuran bekçiden şikayetçiyim. Ben kendilerini tehdit edip, 'Ekmeğinizle oynayacağım' demedim. Kafama vuran bekçiden şikayetçiyim" dedi.

"BİZİ İTEKLEDİ"

Çarşı ve mahalle bekçisi A.Ç.A. ise ifadesinde, "İkinci olayda yanımıza Afşin E. geldi. Bize parmak sallayarak gömleğinin yırtıldığını parasını bizden alacağını söyleyip, küfretti. Alkollü olduğundan dolayı kendisini sakinleştirmeye çalışırken hatırlayamadığımız kişiler gelip, bizi itekledi. Afşin E., benim boynuma sarılıp, sıktı. Şahsın yakınları kendisini alarak uzaklaştırdığı sırada kapı yanına düştüğünü ve kafasının kanadığını fark ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum, şikayetçiyim" dedi. Afşin E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.