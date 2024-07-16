Samsun'da Bisiklet Sürücüsü Otobüsün Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bisiklet kullanan kişi otobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kirazlıkçay Mahallesi Salıpazarı- Ayvacık kara yolunda Salih A. idaresindeki 55 AHN 399 plakalı otobüs, bisikleti ile yolun karşısına geçmek isteyen Semanur Koğanaslan'a (27) çarptı.
Kazada, güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Koğanaslan yararlandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralanan bisiklet sürücüsünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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