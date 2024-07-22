Samsun'da Boğulan Amca ve Yeğeni Hayatını Kaybetti

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Samsun'un Atakum ilçesinde, boğulma tehlikesi geçiren amca ile yeğeni, tedavi altına alındıkları hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan misafirliğe gelen Gökhan Batır (44), Bülent Batır (37) ile Yasin Batır (17), dün akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi Atatürk Caddesi'nde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan 3 kişi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınanlardan Yasin Batır ile amcası Bülent Batır yaşamını yitirdi.

Yasin Batır'ın babası Gökhan Batır'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.