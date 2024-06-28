Samsun'da Boğulan Emekli Astsubay Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da Boğulan Emekli Astsubay Hayatını Kaybetti

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'ndan emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhsin Halıcı, serinlemek için denize girdiği sırada boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine kıyıya çıkarılan Halıcı, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Halıcı'nın cenazesinin memleketi Ankara'da defnedileceği belirtildi.

28.06.2024 22:25
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Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren emekli astsubay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı'ndan emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhsin Halıcı, dün serinlemek için Atakum ilçesi Taflan mevkisinde denize girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılan Halıcı'nın çırpındığını gören vatandaşlar, durumu ihbar etti.

Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan Halıcı, sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi gören Halıcı, müdahaleye rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Halıcı'nın, memleketi Ankara'da defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Boğulan Emekli Astsubay Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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