Samsun\'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçaklandı

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan üç çocuk annesi kadın, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol O. (45), çocuğundan aldığı anahtarla Cumhuriyet Mahallesi Cemil Engizli Sokak'ta bulunan evlerine girdi.

Boşanma aşamasında olduğu eşinin gelmesini bekleyen Birol O, eve gelen Muradiye O'yu (38) beş yerinden bıçaklayarak kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekibi tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan Birol O'yu İlkadım ilçesinde gözaltına aldı.