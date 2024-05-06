Samsun'da Boşanma Aşamasındaki Öğretmen Silahla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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Samsun'da Boşanma Aşamasındaki Öğretmen Silahla Vurularak Öldürüldü

Samsun\'da Boşanma Aşamasındaki Öğretmen Silahla Vurularak Öldürüldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir ortaokul öğretmeni, boşanma aşamasındaki kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi. İngilizce öğretmeni olan iki çocuk annesi Saadet Ç'nin kocası Adem Ç. ise olay yerinde gözaltına alındı.

06.05.2024 10:11
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Samsun'un İlkadım ilçesinde ortaokul öğretmeni, boşanma aşamasındaki kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü, şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Hürriyet Sokak'taki bir apartmanda Adem Ç. (48) ile boşanma aşamasındaki eşi Saadet Ç. (43) arasında gece henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Adem Ç, silahla ateş ederek Saadet Ç'yi vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler Saadet Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İlçede esnaf olan ve "kasten yaralama, tehdit, yağma ve görevli memura mukavamet" suçlarından 19 kaydı bulunan Adem Ç. ise olay yerinde gözaltına alındı.

İki çocuk annesi Saadet Ç'nin bir ortaokulda İngilizce öğretmeni olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Boşanma Aşamasındaki Öğretmen Silahla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika

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