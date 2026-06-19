Samsun'da 'Buluşmalar' Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da 'Buluşmalar' Sergisi Açıldı

Samsun\'da \'Buluşmalar\' Sergisi Açıldı
19.06.2026 23:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Plastik Sanatlar Derneği'nin düzenlediği sergide 42 sanatçının 115 eseri sanatseverlerle buluştu.

Samsun Plastik Sanatlar Derneği tarafından düzenlenen "Buluşmalar" karma sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yalı Sergi Salonu'nda düzenlenen sergide, 42 sanatçının farklı disiplinlerde çalıştığı 115 eser yer aldı.

Sergide baskı resim, heykel, seramik ve resim başta olmak üzere pek çok farklı teknikte üretilen eserler sanatseverlerle buluştu.

Samsun Plastik Sanatlar Derneği Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Karaahmet Balcı, kentin sanat iklimini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Samsun'da sanatı görünür kılmak ve sanatçılar arasındaki üretim odaklı bağları pekiştirmek adına bu tür organizasyonlar kritik önem taşıyor. Dernek olarak sanatsal üretimi destekleyen sergi, atölye ve projelerimiz artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sergi, 26 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Plastik, Samsun, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 'Buluşmalar' Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük’te bir kişi bahçede ölü bulundu Karabük'te bir kişi bahçede ölü bulundu
Bodrum’da kaybolan Hollandalı turist bulundu Bodrum'da kaybolan Hollandalı turist bulundu
Kula’da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı Kula'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Anlaşma sonrası İran’dan ABD’ye tarihi uyarı: Daha sert bir tokat yersiniz Anlaşma sonrası İran'dan ABD'ye tarihi uyarı: Daha sert bir tokat yersiniz
6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık Korku dolu anlar yaşandı 6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık! Korku dolu anlar yaşandı
ABD ordusu uyuşturucu kartellerine ait bir tekneyi daha vurdu: 3 ölü ABD ordusu uyuşturucu kartellerine ait bir tekneyi daha vurdu: 3 ölü

23:51
Aziz Yıldırım’ın son saniye basketiyle kazanılan şampiyonluğa verdiği tepki dikkat çekti
Aziz Yıldırım'ın son saniye basketiyle kazanılan şampiyonluğa verdiği tepki dikkat çekti
22:19
Kucağına aldığı çocuğuyla 8’inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı
Kucağına aldığı çocuğuyla 8'inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı
22:12
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
21:55
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul’da
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'da
20:17
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
18:57
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 23:57:57. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da 'Buluşmalar' Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.