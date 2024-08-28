Samsun'da çatıdan düşen kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da çatıdan düşen kişi ağır yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hurdacılık ile uğraşan bir kişi, çatı sökme esnasında çökme sonucu ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye sevk edildi ve hayati tehlikesi bulunuyor.

28.08.2024 09:16
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Samsun'un Bafra ilçesinde çatıdan düşen kişi ağır yaralandı.

Hurdacılık ile uğraşan Fatih Sultan Abanoz (40), Doğanca Mahallesi'nde bulunan, bir evin çatısını sökerken bastığı yerin çökmesi sonucu yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kafasında çatlak ve vücudunun birçok yerinde kırıklar olan yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Bafra Devlet Hastanesi'ne, sonrasında ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Ağır yaralı Abanoz'un, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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