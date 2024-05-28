Samsun'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Samsun'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Samsun\'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir yatak fabrikasında çıkan yangın, klima ve sünger fabrikalarına da sıçradı. Yangına itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

28.05.2024 00:55
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir yatak fabrikasında çıkan, daha sonra klima ve sünger fabrikalarına da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi Şabanoğlu Mahallesi'nde bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen, klima ve sünger fabrikalarına da sıçrayan yangına ekipler müdahale etti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Vali Tavlı, AA muhabirine, yangına tüm ekiplerin müdahale ettiğini belirterek, "Herhangi bir can kaybı ve mahsur kalma olmadı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile emniyetin TOMA'ları yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İlçelerdeki itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Su ihtiyacına karşı su tankerleri de olay yerinde hazır bekletiliyor." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Falcı, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ifade ederek, "Saat 9.00 civarında ihbar bize düştü. Tekkeköy OSB, merkez ve diğer ilçelerden yaklaşık 16-17 araçla yangına müdahale ettik. Orman İşletme, Samsun Çarşamba Havalimanı ve Ordu Büyükşehir bize yardıma geldi. Şu an kontrol altında soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Falcı, yatak ve klima fabrikasındaki yangının söndürüldüğünü sünger fabrikasında ise ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA

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