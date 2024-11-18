Samsun'da Cinayet Şüphesi: Üç Kişi Gözaltında - Son Dakika
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Samsun'da Cinayet Şüphesi: Üç Kişi Gözaltında

Samsun\'da Cinayet Şüphesi: Üç Kişi Gözaltında

Samsun Atakum'da ölü bulunan Kani Timur Ünal'ın cinayetinde 3 şüpheli gözaltına alındı.

18.11.2024 16:18
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Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 1 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, polisi arayan B.Ö. (28), arkadaşı B.K. ile bir gün önce Çakırlar Yalı Mahallesi 6095 Sokak'ta eğlenmek için bir eve gittiklerini, arkadaşı B.K'nin (49) alt katta yaşayan Kani Timur Ünal'ı (52) silahla yaraladığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Ünal'ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu.

Silahla bacağından vurulduğu tespit edilen Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler, yürüttükleri soruşturma kapsamında B.Ö, B.K. ile A.B. (22) isimli kadını gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Silahı kullanan B.K'nin "cinayet" suçundan 9 yıldır cezaevinde olduğu ve açık cezaevinden izne çıktığı, Ünal ile akraba oldukları ortaya çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Cinayet Şüphesi: Üç Kişi Gözaltında - Son Dakika

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