Samsun'da Çocuk Görüşme Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Samsun'da Çocuk Görüşme Merkezi Açıldı

05.06.2026 17:17
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Engelsiz Yaşam Parkı'nda Çocuk Görüşme Merkezi'ni açtı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Çocuk Görüşme Merkezi hizmete sunuldu.

Samsun Millet Bahçesi Engelsiz Yaşam Parkı'nda kurulan merkezin açılışında konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerinde merkezin bu alanda yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

Çocukların anneden babaya, babadan anneye teslimi sırasında örselenmemeleri, mağdur olmamaları için uzman gözetiminde işlemin gerçekleştirildiğini anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Anneyi ve babayı gerektiğinde birbiriyle görüştürmeden, ayrı kapılardan giriş ve çıkışlarını sağlamak suretiyle riski ortadan kaldırıyoruz. Çocuklarımızın beklerken uzmanlarımızla görüşmelerini, oyun alanlarında vakit geçirmelerini sağlamak üzere imkanlarımız var. Dolayısıyla bu sistem çocuklarımızı koruyan, kollayan güzel bir sistem. Kanunla düzenlenmiş bir sistem."

Merkezde uzman personelin görev yaptığını dile getiren Kılıç, yeni binada daha güzel hizmet verileceğini kaydetti.

Konuşmanın ardından merkezin açılışı yapıldı.

Açılışa, Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, başsavcı vekilleri, hakim ve savcılar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Samsun, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

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