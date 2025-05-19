Samsun\'da Çocuklarla Resim Boyama Etkinliği

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Dokuz Sanat Eğitim Kurumu, kentin simge değenlerinden oluşan resimleri çocuklarla birlikte boyadı.

İlkadım ilçesindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, Bandırma Vapuru, Atatürk Anıtı ve Samsunspor gibi kentin simge değerleri resimlere yansıtıldı. Farklı çizimlerin yer aldığı resimleri boyayan çocuklar, Samsun'un kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı da buldu.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Görsel Sanatlar Eğitmeni Betül Akan, "Çocuklarla birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında resim boyama programı gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliğimizde Samsun'un değerleri ile ilgili resimler var. Çocuklar bunları boyuyor. Buradaki amacımız, çocukların renkli ve keyifli bir gün geçirmeleri ve Samsun'un değerlerini tanımalarıdır." dedi.