Samsun'da Denizde Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti

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Samsun'un Yakakent ilçesinde 68 yaşındaki Çetin Tarhan, denizde boğuldu.

Liman Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren Tarhan, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Tarhan, özel araçla Alaçam Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tarhan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tarhan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.