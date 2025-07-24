Samsun'un İlkadım ilçesinde denizde kaybolduğu değerlendirilen kişi için arama çalışması başlatıldı.
Fener mevkisindeki dolgu alanından denize giren Samet G'den (36) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Kıyıda Samet G'ye ait eşyalarla motosiklet bulan ekipler, denizde botlarla ve dalgıçlarla arama çalışması yürütüyor.
Samet G'nin yakınları da kıyıdan arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Denizde Kaybolma Alarmı - Son Dakika
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