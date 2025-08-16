Samsun'da Denize Girilmemesi Uyarısı

Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Valiliğin, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, bugün rüzgarın 19 deniz mili hıza, dalga yüksekliğinin ise 1 metreye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına bugün denize girilmemesi istendi.