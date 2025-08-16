Samsun'da Denize Girilmemesi Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun'da Denize Girilmemesi Uyarısı

16.08.2025 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmemesini istedi.

Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Valiliğin, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, bugün rüzgarın 19 deniz mili hıza, dalga yüksekliğinin ise 1 metreye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına bugün denize girilmemesi istendi.

Kaynak: AA

Samsun Valiliği, Yerel Haberler, Hava Durumu, Karadeniz, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Denize Girilmemesi Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Polis memuru sevgilisi tarafından silah kabzasıyla darbedilen kadın: Can güvenliğim yok Polis memuru sevgilisi tarafından silah kabzasıyla darbedilen kadın: Can güvenliğim yok
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Elektrik akımına kapılan genç işçi hayatını kaybetti Elektrik akımına kapılan genç işçi hayatını kaybetti
Alaska’daki görüşme öncesi Trump’tan açıklama: Putin öldürerek müzakere yapıyor Alaska'daki görüşme öncesi Trump'tan açıklama: Putin öldürerek müzakere yapıyor
Halil Umut Meler verdiği kararla Avrupa’ya damga vurdu Halil Umut Meler verdiği kararla Avrupa'ya damga vurdu
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
İsveç’te camiye cuma namazı sonrası silahlı saldırı: 2 yaralı İsveç'te camiye cuma namazı sonrası silahlı saldırı: 2 yaralı
Barış Göktürk, Ali Koç’un Fenerbahçe’ye cebinden verdiği dev parayı açıkladı Barış Göktürk, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği dev parayı açıkladı
Yolcu uçakları, havalimanında kanat uçlarından çarpıştı Yolcu uçakları, havalimanında kanat uçlarından çarpıştı

12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
14:43
Mustafa Destici’den ’’Miras’’ hutbesini eleştirenlere tepki
Mustafa Destici'den ''Miras'' hutbesini eleştirenlere tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 15:18:13. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Denize Girilmemesi Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.