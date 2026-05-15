Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu

15.05.2026 10:30
SAMSUN merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si, adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sosyal konut projesini fırsata çevirmeye çalışan şüphelilerin, vatandaşları sahte internet siteleri üzerinden hedef aldığı tespit edildi. Şüphelilerin yabancı kişiler adına kayıtlı GSM hatları kullandıkları ve e-Devlet başvuru ekranlarını taklit eden sahte siteler oluşturdukları tespit edildi. Şüphelilerin, 'başvuru bedeli', 'teminat ücreti' ve 'sigorta işlemi' gibi gerekçelerle vatandaşları IBAN hesaplarına para göndermeye yönlendirdiği belirlendi. Samsun merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Aydın, Ankara ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ve finansal veriye el konuldu. Şüphelilere ait banka ve kripto para hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi belirlendi. Şüphelilerden 1'i Şanlıurfa'da tutuklanırken, biri Aydın'da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 3 şüpheli de ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Kalan 7 şüpheli, işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

