Samsun'da Ehliyet Sınavında Gizli Kopya Düzeni Çözüldü - Son Dakika
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Samsun'da Ehliyet Sınavında Gizli Kopya Düzeni Çözüldü

Samsun\'da Ehliyet Sınavında Gizli Kopya Düzeni Çözüldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ehliyet sınavına gizli elektronik kopya düzenekleri ile giren iki kişi suçüstü yakalandı. Olayla ilgili çeşitli elektronik aletler ele geçirildi.

21.01.2025 10:59  Güncelleme: 11:03
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SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde ehliyet sınavına gizli elektronik kopya düzeneğiyle giren Muammer K. ile il dışından gelip sınav yerinin yakınında otomobilde bekleyerek, düzeneği organize eden Cezmi K., suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lisede ehliyet sınavına giren Muammer K.'nin elektronik cihazlarla dışardan yardım alacağını tespit etti. Ekipler, gizli kopya düzeneğiyle sınava giren Muammer K. ile kent dışından gelip okula yakında otomobilde düzeneği yöneten Cezmi K.'yi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve otomobildeki aramalarda, 2 mikro casus kulaklık, 1 kamufle edilmiş yaka kamerası, 2 mobil internet aktarım cihazı, 3 cep telefonu, 1 düzenek bataryası, 5 küçük kulaklık pili, 4 SIM kart, 1 cımbız, 1 düzenek için hazırlanmış düğme, 2 şarj adaptörü ve kablosu ile 2 bant ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli, 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi kanununa muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Haber-Kamera Emre ÖNCEL SAMSUN,

Kaynak: DHA

Teknoloji, Çarşamba, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Ehliyet Sınavında Gizli Kopya Düzeni Çözüldü - Son Dakika

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