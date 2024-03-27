Samsun\'da Ehliyet Sınavında Kopya Düzeneği Ele Geçirildi

Türkiye'de Yaşlı Nüfus Oranı Araştırması Sonuçları Açıklandı

Türkiye Yaşlı Profili Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye'de yaşlı nüfus oranı en yüksek olan il Sinop, en düşük olan il ise Şırnak olarak belirlendi. Araştırmaya göre yaşlıların büyük çoğunluğu kendini mutlu hissetmektedir. Ayrıca Türkiye, yaşlı nüfus oranı bakımından dünya genelinde 67. sırada yer almaktadır.