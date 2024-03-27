Samsun'da Ehliyet Sınavında Kopya Düzeneği Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Ehliyet Sınavında Kopya Düzeneği Ele Geçirildi

Samsun\'da Ehliyet Sınavında Kopya Düzeneği Ele Geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan ehliyet sınavında kullanılan kopya düzeneği ele geçirildi. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta taşınabilir mobil Wİ-Fİ, düğme kamera, kameraya bağlı batarya ve port cihazı, kredi kartı şeklinde telefon, 2 SIM kart yuvası, taşınabilir şarj cihazı, piller ve kablolar buldu. Araçta bulunan M.D'nin, düzeneği ehliyet sınavına giren yabancı uyruklu M.M'ye kiraladığını itiraf etmesi üzerine M.M. yakalandı. M.D. ve M.M. hakkında soruşturma başlatıldı.

27.03.2024 11:59
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Samsun'un Bafra ilçesinde ehliyet sınavında kullanılan kopya düzeneği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçta bulunan M.D'nin üst aramasında taşınabilir mobil Wİ-Fİ, düğme kamera, kameraya bağlı batarya ve port cihazı, kredi kartı şeklinde telefon, 2 SIM kart yuvası, taşınabilir şarj cihazı, piller ve kablolar bulundu.

M.D'nin (20), düzeneği Bafra'da yapılan ehliyet sınavına giren yabancı uyruklu M.M'ye 4 bin lira karşılığında kiraladığını söylemesi üzerine M.M, merkez İlkadım ilçesindeki adresinde yakalandı.

Gözaltına alınan M.D. ve M.M. hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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