Samsun'da Elektrik Akımına Kapılan 3 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da Elektrik Akımına Kapılan 3 İşçi Yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'nin (YEDAŞ) 3 çalışanı, Karadoruk Mahallesi'nde trafoda oluşan arızayı gidermek için çalışırken elektrik akımına kapıldı. Yaralanan işçiler, sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İşçilerin vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanıklar olduğu belirtildi.

27.06.2024 16:15
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde elektrik akımına kapılan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'nin (YEDAŞ) 3 çalışanı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadoruk Mahallesi'nde trafoda oluşan arızayı gidermek için çalışma yapan Kenan K, Recep B. ve Hüseyin D. elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan işçileri Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanık bulunan işçiler, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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