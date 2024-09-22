Samsun'da Elektrikli Bisiklet Dolandırıcılığı - Son Dakika
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Samsun'da Elektrikli Bisiklet Dolandırıcılığı

Samsun\'da Elektrikli Bisiklet Dolandırıcılığı

Hava Ceviz, internetten aldığı bisiklet için 8.800 TL dolandırıldı, savcılığa başvurdu.

22.09.2024 17:43
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SAMSUN'da oğluna internet üzerinden elektrikli bisiklet almak isteyen Hava Ceviz (40), 8 bin 800 lira dolandırıldı. Satıcının kendisini asker olarak tanıttığını söyleyen Ceviz, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Samsun'da oğlu Metin Bilir'in (23) işe gidip gelmesi için elektrikli bisiklet alarak sürpriz yapmak isteyen 3 çocuk annesi Hava Ceviz, 20 Eylül'de sosyal medya üzerinden görüp beğendiği elektrikli bisiklet için satıcı İ.Ö. ile iletişime geçti. İddiaya göre bisiklet için 8 bin 800 TL olarak fiyat konusunda anlaşan Ceviz, parayı İ.Ö.'nün hesabına gönderdi. Fakat açıklama kısmına bir şey yazmadığını söyleyen satıcı Ceviz'den tekrar 8 bin 800 TL para istedi. Dolandırıldığını anlayan Ceviz, kendisini uzman çavuş olarak tanıtan kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hava Ceviz, "İnternetten bulduğum bisiklet için bu İ.Ö.'yü aradım. Elektrikli bisiklet sattığını söyledi. Sonra bana başka bir siteden link attılar. Parayı oraya yollamamı istediler. Parayı gönderirken açıklama yazmamıştım. Açıklama yazmadığım için de tekrar 8 bin 800 TL göndermemi istediler ve açıklama belirtmemi söylediler. Ben de o zaman dolandırıldığımı anladım. Çocuğuma sürpriz yapmak istedim ama olmadı. Dolandırıcılara rast geldim. Mağdurum, başkaları da mağdur olmasın. Uzman çavuş olduğunu söyledi. 'Evliyim, çocuğum olacak ve eşim de avukat' dedi. İnsanları da böyle dolandırıyorlar. Attığım paranın dekontu da elimde" dedi.

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/Samsun

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Samsun, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Elektrikli Bisiklet Dolandırıcılığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ADEM AYDIN:
    Hala bir sürü elektrikli bisiklet dolandırıcı ilanı var. Hiç yaptırım olmadığı için kaldığı yerden dolandırmaya devam ediyorlar. Ayrıca birbirlerine gururla nasıl dolandırdıklarını anlatıyorlardır eminim. 0 0 Yanıtla
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