Samsun'da emniyet amirlerinin iş yeri ziyaretlerinde NARVAS, UYUMA ve KADES projeleri anlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe emniyet müdürleri ve polis merkezi amirlerinden oluşan 47 kişilik personel İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde 226 iş yerini ziyaret ederek Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS), Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ve Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) projelerini anlattı.

Ziyarette, vatandaşlardan narkotik ve güvenlikle ilgili her konuyu 112'ye bildirmeleri ve NARKOALAN uygulamalarını izlemeleri istenirken NARVAS projesinden gelen verilerin analizi ile cadde, sokak, park ve bahçelerin zehir tacirlerine, torbacılara ve uyuşturucu kullanıcılarına dar edileceği ve 7/24 görev yapıldığı aktarıldı.

Ziyaret edilen iş yerlerinden ve vatandaşlardan güvenlikle ilgili memnuniyet verici geri dönüşler alındığı belirtildi.