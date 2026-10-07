Samsun'da eşini kıskançlık iddiasıyla bıçakla yaralayan Ali Ç. adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Samsun'da eşini kıskançlık iddiasıyla bıçakla yaralayan Ali Ç. adliyeye sevk edildi

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Samsun\'da eşini kıskançlık iddiasıyla bıçakla yaralayan Ali Ç. adliyeye sevk edildi
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Samsun İlkadım'da dün akşam, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle Ali Ç., eşi Ayşe Ç.'yi sırtından ve bacağından bıçakla yaraladı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ayşe Ç. tedavi altına alınırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Ali Ç. bugün adliyeye sevk edildi.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde eşi Ayşe Ç.'yi (37) sırtından ve bacağından bıçakla yaralayan Ali Ç. (38) gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, aşçı olduğu öğrenilen Ali Ç., kıskançlık nedeniyle eşi Ayşe Ç.'yi bacak ve sırtından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayşe Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastanede tedavi altına alındı. Ali Ç., Yunus timleri tarafından gözaltına alındı. Çiftin, 4 yıl önce anlaşmazlık nedeniyle evlerini ayırdığı, Ali Ç.'nin Konya'ya, Ayşe Ç.'nin ise Gaziantep'e döndüğü, 2 ay önce ise yeniden barışıp Samsun'a döndükleri ancak kıskançlık nedeniyle tartıştıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
Aile İçi Şiddet3. SayfaOlaylarİlkadımSamsunGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da eşini kıskançlık iddiasıyla bıçakla yaralayan Ali Ç. adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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