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Samsun'da eski askeri hastaneden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da eski askeri hastaneden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan eski askeri hastaneden hırsızlık yaptığı iddia edilen Ömer Alasulu, tutuklandı. Alasulu'nun çaldığı 31 oksijen tüpü parçası, 6 musluk bataryası ve 1 tornavida askerler tarafından yakalandıktan sonra polise teslim edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve hakimlik tarafından tutuklandı.

Samsun\'da eski askeri hastaneden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
08.01.2024 - 18:54,
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SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki eski askeri hastaneden hırsızlık yapan Ömer Alasulu (37), tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı İlyasköy Mahallesi'ndeki Esentepe Kışlası'nda meydana geldi. İddiaya göre, daha önce kapatılan askeri hastaneye giren Ömer Alasulu, buradaki 31 oksijen tüpü parçası, 6 musluk bataryası ve 1 tornavidayı çaldı. Alasulu, kaçmak isterken askerler tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
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