Samsun'da eTwinning Proje Sergisi - Son Dakika
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Samsun'da eTwinning Proje Sergisi

22.05.2025 14:05
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Samsun'da düzenlenen sergide, eTwinning projeleri öğrenciler tarafından sergilendi.

Samsun'dan Avrupa'ya açılan tüm eTwinning projeleri bu sergide

SAMSUN - Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Avrupa'daki öğrencilerle ortaklaşa yürütülen eTwinning projeleri, düzenlenen etkinlikte sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "eTwinning Avrupa'nın En Büyük Öğrenme Topluluğuna Sen de Katıl Projesi" kapsamında Samsun genelinde yürütülen projeleri görücüye çıkardı. Kurtuluş Yolu'nda düzenlenen etkinlikte 34 stant ve 8 atölyede onlarca proje sergilendi. Gün boyu ziyarete açık olan etkinlikte, öğrenciler ve eğiticiler projelerini misafirlere anlattı.

Proje hakkında bilgi veren Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, "Bakanlığımızca yürütülen eTwinning adında bir projemiz var. Bu kapsamda öğretmenlerimiz yıl boyunca öğrencileriyle birlikte dijital onlar için oluşturulmuş bir platformda yurt dışındaki okullarımızla, öğrencilerimizle eşleşiyorlar. Onlarla bazı projeler yürütüyorlar. Daha çok doğa, eğitim, dijitalleşme, bağımlılık gibi konuları ele alarak çocuklarımızın aktif olarak içerisinde yer alacakları etkinlikler planlıyorlar. Okullarını bu noktada proje üreten, uygulayan bir okula dönüştürüyorlar. Proje süreçleri boyunca da okul ulusal ve uluslararası kalite etiketleriyle de okullarımızı destekliyorlar. Bu tarz etkinlikler öğrencilerimizin okullarında daha aktif etkinliklere katılması, işbirliğine dayalı öğrenme metotları geliştirmesi ve buna ilişkin olarak da beceriler oluşturmasına katkı sağlıyor" dedi.

Okul öncesinden lise dahil tüm kategorilerde projelerin sergilendiğine değinen Ağar, "Bugün de burada Samsun'un tüm ilçelerinde eTwinning projesi üreten öğretmen arkadaşlarımıza bir sergi oluşturduk. Burada üretilen projelere öğrencilerimiz katılıyorlar. Yine misafir öğrencilerimiz de burada. Proje üreten öğretmenlerimizle birlikte farklı türdeki etkinliklere katılmış oluyoruz. Burada okul öncesinden ilkokul ve ortaokul düzeyine, lise düzeyine kadar etkinliklerimiz var. Tüm okul türlerimiz buradalar. Daha çok oluşturulan proje türlerine göre hedef grupları belirlenip buna göre çalışmalara katılıyoruz. Sergimiz bugün itibarıyla açık. Yarın sona erecek. Ama tabii, okullarındaki etkinlikler yıl boyunca devam ediyor. Aslında bugün burada sergilenen ürünler ortalama 10-12 ay boyunca okullarda yürütülen çalışmaların bir sonucu. Öğrencilerimiz yıl içerisinde bu çalışmaların tamamına katılabiliyor" diye konuştu.

Etkinlikte öğrenciler de projeleri hakkında verirken, eTwinning çalışmalarının eğitim sezonu sonuna kadara devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Güncel, Samsun, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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