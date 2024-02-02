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Samsun'da Evde Boa Yılanı ve Tabancalar Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Evde Boa Yılanı ve Tabancalar Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun\'da Evde Boa Yılanı ve Tabancalar Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir evde kaçak bir boa yılanı ile 2 ruhsatsız tabanca ve 103 tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.

02.02.2024 10:27
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Samsun'da bir evde boa yılanı ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Atakum ilçesinde aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada bir adet gümrük kaçağı boa yılanı ile 2 adet ruhsatsız tabanca, 103 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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