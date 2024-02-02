Samsun\'da Evde Boa Yılanı ve Tabancalar Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da bir evde boa yılanı ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Atakum ilçesinde aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek bir eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramada bir adet gümrük kaçağı boa yılanı ile 2 adet ruhsatsız tabanca, 103 adet tabanca fişeği ele geçirdi.
Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinde 53 bin 537 vatandaşın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ankara'da yapılan bir toplantıda konuşan Bakan Yerlikaya, depremlerin yol açtığı büyük kayıplara dikkat çekti.
Sosyal Güvenlik Kurumunun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenleme ile 11'i yerli üretim olmak üzere 13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kategorilerini açıkladığı ilaçlar arasında 2 adet kanser ilacı da bulunuyor.
2013'teki Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Aysu ile Kardeniz arasında yapılan elemede adaya veda eden isim Kardeniz oldu. Elendikten sonra gözyaşlarına boğulan Kardeniz, ekip arkadaşları tarafından sakinleştirildi.
Konya'da 9 yıl önce kardeşini bıçakla öldüren ve yurt dışına kaçan yabancı uyruklu zanlı, Türkiye'ye döndüğünde gözaltına alındı. Zanlının sahte kimlikle Gaziantep'te yaşadığı ve bir terzi dükkanında çalıştığı tespit edildi. Polis tarafından yakalanan zanlı, suçunu itiraf etti ve tutuklandı.
Gezi olayları sırasında palayla göstericilere saldırdığı için adı Palalı Sabri olarak kalan Sabri Çelebi İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis konuyla ilgili çalışma başlattı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'yi eleştirmesine yanıt veren CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile CHP arasında herhangi bir para alışverişi olmadığını doğruladı. Kılıçdaroğlu ayrıca, Türkiye'de hukuk düzeninin olmadığını ve yargının bağımsızlığının yerle bir edildiğini belirtti.
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