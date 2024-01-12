Samsun\'da evde silah ve mühimmat ele geçirildi

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A'ya ait evde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 4 ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, 234 av tüfeği fişeği ve 2 bin 278 tabanca fişeği ele geçirildi.
Tüfeklerin ruhsatsız olması nedeniyle S.A'ya 26 bin 474 lira idari para cezası kesildi.
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