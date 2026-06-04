Samsun'da Fabrikada Elektrik Çarpmasında 3 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Fabrikada Elektrik Çarpmasında 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Samsun\'da Fabrikada Elektrik Çarpmasında 3 İşçi Hayatını Kaybetti
04.06.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Tekkeköy'de bir fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikada çalışan 3 işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Kutlukent Mahallesi'ndeki demir çelik fabrikasında atık suyun toplandığı kuyuda su pompası arızasını gidermek için çalışan Naci Gezer (46), Mustafa İnanç (50) ve Yusuf Çekiç (47) elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 3 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

AFAD görevlilerince kuyudan çıkarılan cesetler, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

Olayın ardından fabrikada üretime ara verildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma kapsamında 1 başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Cumhuriyet savcıları, 3 kişilik bilirkişi heyetiyle olay yerine giderek incelemede bulundu.

Soruşturmanın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yürütüldüğü öğrenildi.

Öte yandan, işçilerden 2 çocuk babası Naci Gezer'in cenazesi, İlkadım ilçesindeki Hz. Ömer Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Diğer 2 işçinin cenazelerinin ikindi namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İş Kazası, 3. Sayfa, Güvenlik, Tekkeköy, Samsun, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Fabrikada Elektrik Çarpmasında 3 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Kuşadası’nın Tülüşahları çiçek açtı koparmanın cezası 699 bin 245 lira Kuşadası'nın Tülüşahları çiçek açtı; koparmanın cezası 699 bin 245 lira
Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı
İspanya’da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu
CHP’de disiplin kurulu yarın toplanacak CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak
İsrail, Filistinli kadın futbolcunun gözaltı süresini uzattı İsrail, Filistinli kadın futbolcunun gözaltı süresini uzattı

14:07
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
13:58
Acun Ilıcalı’nın canını sıkacak haber: Premier Lig’de kalmak için...
Acun Ilıcalı'nın canını sıkacak haber: Premier Lig'de kalmak için...
13:28
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım’ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
13:25
CHP kurultay ve kongre davasına ret
CHP kurultay ve kongre davasına ret
13:02
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
12:41
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 14:15:26. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Fabrikada Elektrik Çarpmasında 3 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.