Samsun\'da FETÖ Firarisi Yakalandı

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Samsun'un Terme ilçesinde 6 yıldır aranan FETÖ firarisi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme JASAT ekipleri, 2018 yılından bu yana FETÖ silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.Z'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

M.Z, ilçede saklandığı evde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Z. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.