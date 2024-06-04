Samsun'da Filistin için hayır çarşısı düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da Filistin için hayır çarşısı düzenlendi

Samsun\'da Filistin için hayır çarşısı düzenlendi

Kavak ilçesinde düzenlenen hayır çarşısında Filistin'e destek amacıyla yiyecek, içecek ve eşyalar satışa sunuldu. Toplanan 339 bin 500 lira Filistin'e ulaştırılacak.

04.06.2024 16:21
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Samsun'un Kavak ilçesinde Filistin için hayır çarşısı düzenlendi.

Kavaklı kadınların düzenlediği hayır çarşısı, mesire alanında gerçekleştirildi. Kermese Kavak Belediyesi, Müftülük ve Türk Kızılay da destek verdi.

Hayır çarşısında Filistin'e destek amacıyla yiyecek ve içeceklerin yanı sıra eşyalar da satışa sunuldu.

Dört gün süren hayır çarşında toplanan 339 bin 500 lira, Filistin'e ulaştırılacak.

Kaynak: AA

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