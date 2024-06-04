Samsun\'da Filistin için hayır çarşısı düzenlendi

Samsun'un Kavak ilçesinde Filistin için hayır çarşısı düzenlendi.
Kavaklı kadınların düzenlediği hayır çarşısı, mesire alanında gerçekleştirildi. Kermese Kavak Belediyesi, Müftülük ve Türk Kızılay da destek verdi.
Hayır çarşısında Filistin'e destek amacıyla yiyecek ve içeceklerin yanı sıra eşyalar da satışa sunuldu.
Dört gün süren hayır çarşında toplanan 339 bin 500 lira, Filistin'e ulaştırılacak.
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