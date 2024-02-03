 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun\'da hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç. isimli firari hükümlü, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler, hükümlünün saklandığı yerde operasyon düzenledi. D.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

03.02.2024 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan 8 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç'yi (35) saklandığı yerde yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Asayiş Şube Müdürlüğü, Samsun, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 17:19:40. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement