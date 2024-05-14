Samsun'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Samsun\'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, 19 yıl 9 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

14.05.2024 19:55
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Samsun'un Atakum ilçesinde, 19 yıl 9 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Atakum Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, "hırsızlık suçundan 19 yıl 9 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G.'yi, Atakum ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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