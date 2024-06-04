Samsun'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Samsun\'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, 19 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. O.K. isimli hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

04.06.2024 15:54
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Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 19 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Atakum Jandarma Komutanlığı ekiplerince, arananlara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan 19 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'yi Atakum ilçesindeki adresinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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