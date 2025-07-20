Samsun'da Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Y.B'yi (52) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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