Samsun'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezinde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.S. (33) ile aynı suçtan 10 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D. (33) yakalandı.
Hükümlüler, işlemleri için emniyete götürüldü.
