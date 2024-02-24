Samsun'da Floor Curling müsabakalarında Asarcık Atatürk Ortaokulu takımı başarılı oldu - Son Dakika
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Samsun'da Floor Curling müsabakalarında Asarcık Atatürk Ortaokulu takımı başarılı oldu

Samsun\'da Floor Curling müsabakalarında Asarcık Atatürk Ortaokulu takımı başarılı oldu

Samsun'da düzenlenen Floor Curling müsabakalarında Asarcık Atatürk Ortaokulu takımı, küçük kızlar kategorisinde il birincisi, karma kategoride ise il üçüncüsü oldu. Beden Eğitimi Öğretmeni İbrahim Özkan, öğrencilerin sporla ilgilenmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, il müsabakalarında derece almanın öğrencilerin özgüvenlerinin gelişmesine destek olduğunu söyledi. Takım, bölge yarışlarına katılmak için antrenmanlara devam ediyor.

24.02.2024 22:53
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Samsun'da düzenlenen Floor Curling müsabakalarında Asarcık Atatürk Ortaokulu takımı, küçük kızlar kategorisinde il birincisi, karma kategoride ise il üçüncüsü oldu.

Samsun okçuluk salonunda düzenlenen il seçmelerinde derece yapan takımın hocası Beden Eğitimi Öğretmeni İbrahim Özkan, "Öğrencilerimizin her branştan sporla yakından ilgilenmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İl müsabakalarında derece alarak bölge yarışlarına katılmayı spor başarısının yanı sıra öğrencilerimizin başka şehirlerde yarışarak özgüvenlerinin gelişmesine destek olduğu için de çok önemsiyoruz." dedi.

Özkan, il birincisi olarak bölge yarışlarına gitmeye hak kazanan takımının bölge derecesi için antrenmanlara aralıksız devam ettiklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Floor Curling müsabakalarında Asarcık Atatürk Ortaokulu takımı başarılı oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Floor Curling müsabakalarında Asarcık Atatürk Ortaokulu takımı başarılı oldu - Son Dakika
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