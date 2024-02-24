Samsun'da düzenlenen Floor Curling müsabakalarında Asarcık Atatürk Ortaokulu takımı, küçük kızlar kategorisinde il birincisi, karma kategoride ise il üçüncüsü oldu.
Samsun okçuluk salonunda düzenlenen il seçmelerinde derece yapan takımın hocası Beden Eğitimi Öğretmeni İbrahim Özkan, "Öğrencilerimizin her branştan sporla yakından ilgilenmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İl müsabakalarında derece alarak bölge yarışlarına katılmayı spor başarısının yanı sıra öğrencilerimizin başka şehirlerde yarışarak özgüvenlerinin gelişmesine destek olduğu için de çok önemsiyoruz." dedi.
Özkan, il birincisi olarak bölge yarışlarına gitmeye hak kazanan takımının bölge derecesi için antrenmanlara aralıksız devam ettiklerini bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Floor Curling müsabakalarında Asarcık Atatürk Ortaokulu takımı başarılı oldu - Son Dakika
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tv100 canlı yayınında İstanbul'da kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen kararın kaldırıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da olayı yakından takip ettiğini belirten Bakan Tunç, kararın yeniden görüleceğini söyledi.
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurullarını istifaya çağırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Kasımpaşa forması giyen Yunus Emre Gedik, Fenerbahçe maçının ardından yaşanan penaltı pozisyonu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gedik, kendisinin ağzından çıkmış gibi ortaya atılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Lob'in International tarafından düzenlenen ve Uluslararası Diplomatlar Birliği tarafından desteklenen 37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, evrensel tüketici haklarını gündeme taşımak için İstanbul'da gerçekleşti.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin son dakikada penaltıdan attığı golle Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından olay bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızıların paylaşımında, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar" ifadeleri yer aldı.
Muş Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Feyat Asya, 31 Mart yerel seçimleri için yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yeni dönemde hayata geçirmeyi hedeflediği yeni projelerini kamuoyu ile paylaştı.
Fenerbahçe Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mert Hakan Yandaş ve penaltıdan Batshuayi attı.
Fenerbahçe'nin 1-0 geride olduğu Kasımpaşa maçında Mert Hakan Yandaş, inanılmaz bir frikik golü atarak takımını maça ortak etti. Yandaş'ın golü sarı-lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı.
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta 45. dakikada Dzeko'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu karar futbolseverleri ikiye böldü ve tartışmaları beraberinde getirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?