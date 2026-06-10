Samsun\'da Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, olası polis operasyonunda daha hızlı iletişim kurup tedbir almak için telsiz kullandıkları belirtildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Atakum ilçesindeki bir masaj salonuna operasyon düzenledi. Olaya ilişkin G.K. (42), H.D. (38) ve Y.G. (25), 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer ile imkan sağlamak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Dosya kapsamında 12 mağdur kadın ile 47 bilgi sahibi erkek kişilerin tespit edildiği öğrenildi. Aramalarda 9 el telsizi, cinsel materyal, kadın çalışanların hesap kayıtlarının tutulduğu 3 ajanda, 2 kurusıkı tabanca, 49 sentetik hap ele geçirildi. Şüphelilerin telsizleri olası bir polis operasyonunda daha hızlı iletişim kurup tedbir almak için kullandığı öğrenildi.