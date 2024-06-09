Samsun\'da Geç Kalan Öğrenciye Polis Yardımı

Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan öğrenciyi Yunus ekibi sınav merkezine yetiştirdi.
İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'ndeki Köksal Ersayın Anadolu Lisesi'nde sınava girecek aday, geç kalacağını anlayınca Yunus ekiplerinden yardım istedi.
Polis, öğrencinin Köksal Ersayın Anadolu Lisesi sınav salonuna motorla yetişmesini sağladı.
Okul önünde bekleyen sınava giren adayların aileleri, öğrenciyi sınava yetiştiren polisi alkışladı.
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