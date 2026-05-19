Samsun\'da Gemili Bayram Kutlaması

SAMSUN'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen gemi tören geçişi binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yıl dönümü birçok program ile kutlanıyor. Bayram kapsamında Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi önünden Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı koordinesinde gemi, botlar ile balıkçı ve yelkenli teknelerin denizden tören geçişi büyük beğeni topladı. Denizci askerler ve vatandaşların halkı selamladığı tören geçişi, güzel görüntüler oluşturdu.