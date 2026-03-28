Samsun'da Gençlere Müzik Eğitimi
Samsun'da Gençlere Müzik Eğitimi

Samsun\'da Gençlere Müzik Eğitimi
28.03.2026 16:50
Salıpazarı Gençlik Merkezi'nde gençler müzik atölyelerinde enstrüman çalma ve koro çalışmaları yapıyor.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Gençlik Merkezi bünyesindeki müzik atölyesinde gençlere eğitim veriliyor.

Salıpazarı Gençlik Merkezinde düzenlenen atölye çalışmalarında gençler, enstrüman çalma becerilerinin yanı sıra müziğin temel kurallarını, ritim duygusunu ve birlikte üretmenin önemini öğreniyor.

Eğitimler kapsamında koro çalışmaları ve bireysel enstrüman dersleri de sürdürülüyor.

Yetkililer, müzik atölyesinin gençlerin sosyal gelişimine katkı sağladığını belirterek, "Gençlerimiz burada sadece bir enstrüman çalmayı değil, aynı zamanda disiplinli çalışmayı, ekip ruhunu ve sanatsal bakış açısını da kazanıyor. Her derste yeni bir teknik öğrenen öğrencilerimiz, her provada kendilerini bir adım daha ileri taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da Gençlere Müzik Eğitimi - Son Dakika

SON DAKİKA: Samsun'da Gençlere Müzik Eğitimi - Son Dakika
Advertisement
