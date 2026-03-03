Samsun\'da Gümrük Kaçağı Elektronik Ürünler Ele Geçirildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda bir şahsın gümrük kaçağı elektronik ürün ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Şahsın valizinde yapılan aramada 4 adet cep telefonu, 12 adet telefon kulaklığı, 21 adet şarj aleti, 13 adet şarj kablosu, 14 adet adaptör ve 5 adet telefon yedek parçası ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
