Samsun'da Güneşli Havayı Değerlendiren Vatandaşlar Piknik Alanları ve Sahilde Zaman Geçirdi - Son Dakika
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Samsun'da Güneşli Havayı Değerlendiren Vatandaşlar Piknik Alanları ve Sahilde Zaman Geçirdi

Samsun\'da Güneşli Havayı Değerlendiren Vatandaşlar Piknik Alanları ve Sahilde Zaman Geçirdi

Samsun'da bir süredir etkili olan toz taşınımının ardından güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahil ve piknik alanlarında vakit geçirdi. Atakum ilçesinde yürüyüş yapanlar, bisiklet, paten ve scooter sürerek keyifli zaman geçirdi. Amazon Köyü'nde ise çocuklar uçurtma uçurarak güzel havanın tadını çıkardı. Batı Park, Doğu Park, Atakum Kent Ormanı ve Atakum sahilinde piknik ve yürüyüş alanları da güneşli havayı değerlendirmek isteyenlerle dolup taştı.

28.04.2024 15:07
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Samsun'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar piknik alanları ve sahilde zaman geçirdi.

Bir süredir "toz taşınımı"nın etkili olduğu kentte güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil ve piknik alanlarını doldurdu.

Atakum ilçesinde sahil boyunca çoğu vatandaş yürüyüş yaparken kimisi de bisiklet yolunda bisiklet, paten ve scooter sürdü, bazı vatandaşlar ise köpekleriyle yürüyüş yapmayı tercih etti.

Amazon Köyü etrafında uçurtma uçuran çocuklar da ebeveynleri ile güzel havanın tadını çıkardı.

Batı Park, Doğu Park, Atakum Kent Ormanı ve Atakum sahilinde piknik ve yürüyüş alanları güneşli havayı değerlendirmek isteyenlerle doldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Güneşli Havayı Değerlendiren Vatandaşlar Piknik Alanları ve Sahilde Zaman Geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Güneşli Havayı Değerlendiren Vatandaşlar Piknik Alanları ve Sahilde Zaman Geçirdi - Son Dakika
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