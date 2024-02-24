Samsun\'da hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "kadına karşı tehdit", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 12 yıl 11 ay kesilmiş cezası bulanan firari hükümlü M.C'yi saklandığı yerde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.