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SAMSUN'da 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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SAMSUN'da 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç. (35) yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, tutuklandı.

03.02.2024 21:09
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SAMSUN'da hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç. (35) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek', 'bulundurmak' veya 'kullanmak' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan D.Ç. (35) yakalandı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen D.Ç., işlemleri sonrası tutuklandı.

SAMSUN\'da 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kaynak: DHA

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