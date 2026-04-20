Samsun'da Havaya Ateş Eden Şüpheli Yakalandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Havaya Ateş Eden Şüpheli Yakalandı

20.04.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atakum'da havaya ateş açan S.K. (31) gözaltına alındı, ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Gece saatlerinde bir inşaat alanı yakınında silah sesi duyulması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, inşaata ait konteynerin kapı camının kırıldığını belirledi. Çevrede 2 boş kovan ile 1 fişek buldu.

Yürütülen çalışma sonucu havaya ateş eden kişinin S.K. (31) olduğu tespit edildi.

Kısa sürede yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise ruhsatsız pompalı tüfek ile kurusıkı tabanca bulundu.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Samsun, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 14:47:08. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Havaya Ateş Eden Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.