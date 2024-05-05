Samsun'da horoz dövüştürüp bahis oynayan 29 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da horoz dövüştürüp bahis oynayan 29 kişi yakalandı

Samsun\'da horoz dövüştürüp bahis oynayan 29 kişi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği'ne ait barınakta horoz dövüştürüp bahis oynadıkları tespit edilen 29 kişi jandarma tarafından yakalandı. Yapılan baskında 2 ring ve 6 horoz taşıma çantası ele geçirildi. El konulan horozlar veteriner kontrolünün ardından yetkililere teslim edildi. Şüphelilere kumar oynamaktan ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı.

05.05.2024 20:45
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Samsun'un Bafra ilçesinde Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneğine ait barınakta horoz dövüştürüp bahis oynadıkları tespit edilen 29 kişi yakalandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Tütüncüler Mahallesi'ndeki derneğe ait hayvan koruma ve bakım barınağında, horoz dövüşü yaptırılarak haksız kazanç elde edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Horoz dövüştürülen barınağa baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 29 kişiyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, horoz dövüştürmek için yapılmış 2 ring ile 6 horoz taşıma çantası ele geçirildi. Barınakta bulunan 5 Hint horozu ile 1 Australorp cinsi horoza da el konuldu.

El konulan horozların veteriner kontrolünün ardından Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

Şüphelilerden Y.T. (47) D.T. (42) ve A.Y'ye (38) kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan, diğer 26'sına ise kumar oynamaktan işlem yapıldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Samsun, Bafra, Hayvan Hakları, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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