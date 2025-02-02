SAMSUN'un İlkadım ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Patlayan borudan fışkıran tazyikli su, yaklaşık 40 metre yükseğe çıktı.
İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekiplerinin kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı çalışmaları sırasında içme suyu borusu patladı. Patlamayla birlikte yaklaşık 40 metre yükseğe çıkan tazyikli su, çevredeki yolları su altında bıraktı. SASKİ ekipleri, bölgede onarım çalışması başlattı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da İçme Suyu Borusu Patladı: Tazyikli Su 40 Metre Yükseğe Fışkırdı - Son Dakika
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