Samsun'da "İletişim Yüzyılı, Güçlü İletişim, Etkin Kamu" eğitim programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da "İletişim Yüzyılı, Güçlü İletişim, Etkin Kamu" eğitim programı düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun\'da "İletişim Yüzyılı, Güçlü İletişim, Etkin Kamu" eğitim programı düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Samsun'da gazetecilere ve kamu kurumlarında çalışanlara yönelik "İletişim Yüzyılı, Güçlü İletişim, Etkin Kamu" eğitim programı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Samsun'da gazetecilere ve kamu kurumlarında çalışanlara yönelik "İletişim Yüzyılı, Güçlü İletişim, Etkin Kamu" eğitim programı düzenledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da Valiliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda kamu kurumlarının iletişim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu farklı konular ele alındı.

Vali Yardımcısı Murat Bulacak, burada yaptığı konuşmada, her geçen gün kurumsal itibar ve kriz iletişimi konularının önem kazandığını söyledi.

Kurumsal itibarın uzun sürede kazanıldığını fakat çok kısa sürede zedelenebildiğini vurgulayan Bulacak, "Vatandaşın devlet kurumlarına duyduğu güven, verilen hizmetten, gösterilen hassasiyetten, açıklamaların doğruluğundan ve kurumların kriz anlarında sergilediği tutumdan beslenmektedir. Bu nedenle iletişim, kamu yönetiminin yalnızca destekleyici bir unsuru değil, kamu hizmetinin de ayrılmaz bir parçasıdır. Özellikle kriz dönemlerinde iletişimin önemi çok daha belirgin hale gelmektedir. Bir kriz anında vatandaşın en temel beklentisi, doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmektir." dedi.

Kriz anındaki bilgi boşluğunun söylentilere ve yanlış bilginin yayılmasına zemin hazırlayacağına işaret eden Bulacak, şunları kaydetti:

"Kriz iletişiminde yalnızca ne söylediğimiz değil, ne zaman söylediğimiz, nasıl söylediğimiz ve kurumlar arası koordinasyonu nasıl sağladığımız da büyük önem taşımaktadır. Kriz iletişiminin başarısı kriz ortaya çıktıktan sonra yapılan açıklamalarla sınırlı değildir. Asıl başarı, kriz ortaya çıkmadan önce hazırlıklı olmak, görev ve sorumluluklarımızı doğru belirlemek, iletişim kanallarını etkin kullanmak ve kurumlarınız arasında güçlü bir koordinasyon kurabilmektir. Bu açıdan bu eğitimin hepimiz açısından önemli bir tecrübe ve bilgi paylaşımı imkanı sağlayacağına inanıyorum."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı ise günümüzde iletişimin sadece bilgi aktarmadan ibaret olmadığına dikkati çekti.

Kamu kurumlarının vatandaşla kurduğu iletişimin, güvenin tesis edilmesi, doğru bilginin zamanında paylaşılması ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde anlatılması bakımından son derece önemli olduğunu anlatan Ayrancı, bu nedenle kamu personelinin iletişim alanındaki bilgi ve uygulama kapasitesinin sürekli geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Eğitim programının farklı kurumlarda görev yapan kamu personelinin de bir araya gelerek paylaşımlarda bulunmaları açısından önemli bir fırsat olduğunu aktaran Ayrancı, "Samsun'da görev yapan kamu personelimizin iletişim alanındaki gelişmeleri yakından takip etmesi ve vatandaşlarımızla daha güçlü bir iletişim kurabilmesi, hiç şüphesiz kamu hizmetlerine de olumlu şekilde yansıyacaktır. İletişim Başkanlığı olarak biz de bu anlayışla kamu kurumlarımızın iletişim kapasitesinin geliştirilmesine ve iletişim alanındaki güncel araçların daha etkin kullanılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Programda, "Kurumsal itibar yönetimi ve bileşenleri", "Kriz iletişimi", "Basın kartı eğitimi" ve "Resmi yazışma kuralları" konularında uzmanlar tarafından bilgi verildi.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim BaşkanlığıGüncelSamsunMedyaKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı Okulun yanında panik anları Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı! Okulun yanında panik anları
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Karadeniz’de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira Karadeniz'de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira
Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı “Tasfiye yıllarca sürebilir“ Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı! "Tasfiye yıllarca sürebilir"
’Siyasi parti broşürü’ cinayetinde karar 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza 'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza
Avukatın boğazına bıçak dayadı 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı
12:02
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
11:47
Deprem nedeniyle Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi
Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi
11:42
Amedspor’a milli arada müjdeli haber Kasaya çuval çuval para girecek
Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek
11:09
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
10:46
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa’daki saldırı bir okul saldırısı değil
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 12:21:53. #.0.3#
SON DAKİKA: Samsun'da "İletişim Yüzyılı, Güçlü İletişim, Etkin Kamu" eğitim programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei