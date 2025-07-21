Samsun'un Canik ilçesinde tadilat yapılan 11 katlı binanın dış cephesindeki iskele yıkıldı, halatlarla güvenlik tedbiri alan 2 işçi, bina sakinlerinin yardımıyla kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, 11 katlı bir binanın dış cephesinde yapılan tadilat sırasında iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi halatlarda asılı kaldı.
Metrelerce yükseklikte mahsur kalan işçiler, bina sakinlerinin uğraşlarıyla kurtarıldı.
Çalışanların iş güvenliği kapsamında aldıkları tedbir, olası kayıpların önüne geçti.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da İşçi Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?