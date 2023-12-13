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Samsun'da Kaçak Kazı Yapan 10 Şüpheli Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Kaçak Kazı Yapan 10 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ormanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda, 10 kişi suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, birçok kazı malzemesi ele geçirildi.

Samsun\'da Kaçak Kazı Yapan 10 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
13.12.2023 - 09:39,
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, ormanlık alanda kaçak kazı yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Suç Araştırma Timi ekipleri, ormanlık alanda kazı yapıldığına dair istihbarat üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları operasyonda M.İ, M.A, Y.K, S.Ç, Ü.D, T.A, H.G, S.K, E.G. ve S.G'yi ormanlık alanda kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Bölgede 30 metre derinliğinde, 5 metre genişliğinde çukur kazan zanlıların kullandığı 4 hilti, 350 metre elektrik kablosu, 8 murç ile kürek, kazma, keser ve baret de ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, zanlıları gözaltına aldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Samsun'da Kaçak Kazı Yapan 10 Şüpheli Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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